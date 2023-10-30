Российские беспилотники научились самостоятельно целиться

Россия успешно испытывает новейшие беспилотники. Российские войска в боевых условиях начали применять новейшие беспилотники тактического звена с автономной идентификацией цели, сообщают эксперты Американского института изучения войны (ISW).
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