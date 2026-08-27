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Огромные Airbus A380 больше не нужны? Qantas значительно ускорит вывод авиалайнеров Airbus A380 из эксплуатации

Огромные Airbus A380 больше не нужны? Qantas значительно ускорит вывод авиалайнеров Airbus A380 из эксплуатации

При этом последний Airbus A380 Qantas вернула в эксплуатацию менее года назад Австралийская Qantas решила ускорить вывод Airbus A380 из эксплуатации: последние «Суперджамбо» должны покинуть флот авиакомпании уже к 2028 году вместо первоначально запланированного 2032 финансового года.

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