Огромные Airbus A380 больше не нужны? Qantas значительно ускорит вывод авиалайнеров Airbus A380 из эксплуатации

При этом последний Airbus A380 Qantas вернула в эксплуатацию менее года назад Австралийская Qantas решила ускорить вывод Airbus A380 из эксплуатации: последние «Суперджамбо» должны покинуть флот авиакомпании уже к 2028 году вместо первоначально запланированного 2032 финансового года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии