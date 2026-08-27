Огромные Airbus A380 больше не нужны? Qantas значительно ускорит вывод авиалайнеров Airbus A380 из эксплуатации

При этом последний Airbus A380 Qantas вернула в эксплуатацию менее года назад Австралийская Qantas решила ускорить вывод Airbus A380 из эксплуатации: последние «Суперджамбо» должны покинуть флот авиакомпании уже к 2028 году вместо первоначально запланированного 2032 финансового года.