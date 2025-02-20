Украина атаковала несколько российских регионов: главные события за сутки

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. ВСУ атаковали несколько регионов России, в Верховной раде отметили, что проект Зеленского «‎вечная война» подходит к концу, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы европейцев.