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Дибала и Влахович лидируют по голевым действиям (12) в Серии А в 2024-м. Лучший по «гол+пас» в сезоне – Лаутаро

Пауло Дибала забил с пенальти в матче Серии А с «Наполи» (2:2). Хавбек «Ромы» набрал 12-е (9+3) очко в текущем турнире по системе «гол+пас» в 2024 году и догнал лидера по этому показателю Душана Влаховича.

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