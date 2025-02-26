Общественно-бытовой комплекс появится рядом со станцией метро «Физтех»

На северо-востоке столицы в районе Северный планируют возвести общественно-бытовой комплекс. Соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки для территории по адресу: Дмитровское шоссе, владение 169.
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