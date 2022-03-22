Телеканал "КРЫМ 24"

87 подписчиков

В Крыму работает 6 пунктов временного размещения для жителей Украины и Донбасса

В Крыму развёрнуто 6 пунктов временного размещения (ПВР) для жителей Украины и Донбасса. Об этом сообщили в Мининформе Крыма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх