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Царьград

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Число компаний с учредителями из Армении в РФ выросло в 2,3 раза

Число компаний с учредителями из Армении в РФ выросло в 2,3 раза

Среди всех действующих в России организаций с зарубежными учредителями армянский бизнес занимает долю 2,6%.

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