МЧС предупреждает: Астрахань и восемь районов региона сохраняют наивысший класс пожароопасности

По крайней мере, до конца выходных. По данным АЦГМС, в Астраханской области до конца субботы и всё воскресенье на территории Астрахани и 8 районов - Енотаевского, Камызякского, Икрянинского, Красноярского, Наримановского, Приволжского, Харабалинского и Черноярского – будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность 5 класса.