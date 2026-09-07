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Сажаю эти цветы в августе: к сентябрю клумба снова набирает цвет и держится до холодов

Сажаю эти цветы в августе: к сентябрю клумба снова набирает цвет и держится до холодов

Август в цветочном саду – это еще не подготовка к зиме, а старт осеннего марафона. Пока одни растения заканчивают свой цикл цветения, другие только готовятся к буйству красок.

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