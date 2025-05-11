Районные спортивные объекты в Москве приведут к новому стандарту

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Москве запущена масштабная программа реновации спортивных объектов. К новому стандарту приведут 175 спортивных комплексов, включая 57 бассейнов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии