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Эрмитаж организует три дня бесплатных посещений

Эрмитаж организует три дня бесплатных посещений

Петербургский Эрмитаж подарит жителям Северной столицы и гостям города три дня бесплатных посещений. Все желающие смогут бесплатно сходить в музей в дни проведения Международного культурного форума — с 16 по 18 ноября, сообщает Peterburg2.

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