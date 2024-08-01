Аналитик раскрыл признаки готовности рынка к сезону альткоинов

Появлением биржевых фондов (ETF), ориентированных на Bitcoin, сломало шаблон динамики рынка. Основная криптовалюта, Впервые за три года, стала главным драйвером подъема капитализации до 2,43 триллиона долларов, часто обгоняя по уровню краткосрочного и среднесрочного прироста стоимости, большинство альткоинов.
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