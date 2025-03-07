Макрон предлагает обсудить ядерную защиту Европы: реакция МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил озабоченность из-за растущих дискуссий о ядерном оружии, вызванных предложением президента Франции Эмманюэля Макрона обсудить защиту Европы французскими силами ядерного сдерживания.
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