Совет директоров «Полюса» обсудит дробление акций - основные события 23 декабря

В понедельник, 23 декабря, совет директоров «Полюса» обсудит дробление акций. Также в повестке заседания – созыв ВОСА и рекомендация акционерам утвердить положение о совете директоров в новой редакции Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании примут решение по дивидендам.
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