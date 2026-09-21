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Veronika.Avgurova

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«Гороскоп на неделю с 21.09.2026 по 27.09.2026. Изобретательность для Овнов, новые возможности Тельцов и испытания для Рыб»

«Гороскоп на неделю с 21.09.2026 по 27.09.2026. Изобретательность для Овнов, новые возможности Тельцов и испытания для Рыб»

Овнам на предстоящий период стоит проявить изобретательность. Непредсказуемые ситуации ожидают вас на каждом шагу, но с вашим умением действовать моментально, они лишь станут стимулом к дальнейшему развитию.

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