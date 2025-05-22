Костромские инструкторы проекта «НА СТАРТ!» получили «Родительское спасибо»

В Костроме 19 мая, на торжественной церемонии ВОРДИ-Костромская область «Родительское спасибо», инструкторы проекта «НА СТАРТ!» Благотворительного фонда «География Добра» Дмитрий и Артем Абраменко, стали лауреатами в номинации «За достижения в развитии спортивной инклюзии, адаптивной физкультуры и спорта».