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Ромащенко об 1:1 с «Оренбургом»: «Довольны, что сыграли вничью, но есть сожаление, что не реализовали моменты»

Ромащенко об 1:1 с «Оренбургом»: «Довольны, что сыграли вничью, но есть сожаление, что не реализовали моменты»

— На ком лежит ответственность за результат? — Команды проявляли старание и желание, но мне бы хотелось говорить о своей команде.

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