Предприниматель попытался оспорить проведение аукциона по сносу пристройки. Вчера, 21 мая, Петрозаводский городской суд рассмотрел иск владельца «Невского Пассажа» к руководителю Главного межрегионального управления ФССП России.
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