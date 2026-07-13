Игорь Бутман, Сурганова и оркестр, Uma2rman и Борис Березовский выступят на «Джазовых сезонах» в «Архангельском»

22 и 23 августа в музее-заповеднике «Архангельское» пройдет XII Международный фестиваль «Джазовые сезоны»! На фестивале будут работать сразу две сцены, на которых выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами.