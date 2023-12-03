Сколько стоит жизнь девушки убитой мигрантом в Санкт-Петербурге

6 лет получил мигрант, который насмерть ногами забил женщину в Петербурге за отказ познакомиться Сергей Zergulio Колясников Мигрант, который в ноябре 2022 года насмерть ногами забил женщину в Петербурге на автобусной остановке, получил всего 6 лет.
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