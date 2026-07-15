Russia turns on repeaters in Belarus without the knowledge of President Alexander Lukashenko. This was stated on his page on the Facebook social network ❶ by advisor to the head of the Ministry of Defense of Ukraine Serhiy Beskrestnov (Flash).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)