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The Eurasia Daily news agency

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Kiev said that Russia turns on repeaters in Belarus without Lukashenko's knowledge.

Kiev said that Russia turns on repeaters in Belarus without Lukashenko's knowledge.

Russia turns on repeaters in Belarus without the knowledge of President Alexander Lukashenko. This was stated on his page on the Facebook social network ❶ by advisor to the head of the Ministry of Defense of Ukraine Serhiy Beskrestnov (Flash).

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