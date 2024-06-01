Первый автобус межрегионального маршрута «Санкт-Петербург – Симферополь» отправился в путь

В Крым он прибудет вечером 2 июня Первый автобус межрегионального маршрута № 6499 «Санкт-Петербург – Симферополь» отправился в путь с Автовокзала на набережной Обводного канала строго по расписанию - в 7 часов утра.
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