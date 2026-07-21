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В Орловской области увеличен размер единовременной выплаты пострадавшим от ЧС

В Орловской области увеличен размер единовременной выплаты пострадавшим от ЧС

Региональное правительство внесло изменения в положение об условиях, размерах, порядке назначения и выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Орловской области.

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