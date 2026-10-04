Журналисты рассказали, как эффективно утеплить обувь зимой

Журналисты поделились советами, как утеплить обувь в предстоящие заморозки. Использование фольгированного изолона, войлока, картона и газет поможет сохранить тепло ног, но только изолон обеспечит практичность и длительную защиту от холода и влаги.
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