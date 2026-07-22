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«Одиссея» Кристофера Нолана в России: где смотреть фильм и почему без IMAX

«Одиссея» Кристофера Нолана в России: где смотреть фильм и почему без IMAX

Новый масштабный фильм Кристофера Нолана «Одиссея», снятый по мотивам древнегреческой поэмы Гомера, появится на российских экранах 30 июля.

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