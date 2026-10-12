В Ивановской области дело о неуплате алиментов закрыли после примирения сторон

Долг по алиментам за полгода превысил 150 тысяч рублей, ранее мужчина отбыл 20 часов обязательных работ за неуплату.
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