В Китае слон проник на частную территорию и устроил погром

Провинция Юньнань – единственное место обитания диких азиатских слонов в Китае. Камера наблюдения, установленная в небольшом населённом пункте в Юньнань, запечатлела слона, решившего исследовать частную территорию.
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