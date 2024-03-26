Боррель: Евросоюз поддержал Украину ради собственных интересов и выгоды США

Евросоюз встал на сторону Украины в конфликте с Россией не из заботы о ее суверенитете. Коллективный Запад преследовал собственные интересы, заявил в эфире телеканала CNN верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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