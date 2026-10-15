С начала 2025 года по 12 октября через краснодарский аэропорт за границу вывезли 750 питомцев, в том числе 420 собак и 330 кошек.
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