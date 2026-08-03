Алеся Кафельникова снялась в образе "сексуальной стюардессы"

Алеся Кафельникова примерила образ "сексуальной стюардессы" в новой съёмке. Перед камерой 27-летняя модель позировала в пилотке и прозрачном кружевном топе-бра чёрного цвета в сочетании с высокими кружевными трусами на подтяжках, кожаными перчатками с надписью "Сука" и туфлями на экстремально высокой шпильке.