На Украине предупредили о возможных отключениях света из-за морозов

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире украинского телеканала "Первый" предупредил о возможных отключениях электроэнергии на Украине в ближайшие дни из-за надвигающихся морозов.
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