Трамп объявил о начале продаж своих президентских мемуаров

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о начале продаж своей книги "Спасти Америку!". В ней политик описывает свой первый президентский срок и, как ожидается, делится планами на следующие четыре года.
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