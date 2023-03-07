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42 очка Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Индианы»

42 очка Джоэла Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Индианы»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком матча с «Индианой» (147:143). Эмбиид набрал 42 очка при 11 из 16 с игры за 37 минут.

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