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Свежие комментарии

В Минобороны Германии предложили обучать военных ВСУ на уровне штабов бригад

Немецкие инструкторы могут взяться за обучение бойцов ВСУ на уровне штабов батальонов и бригад. Об этом сообщил начальник штаба планирования в минобороны Германии Кристиан Фройдинг, являющийся главным координатором немецкой военной помощи Украине.

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