В Минобороны Германии предложили обучать военных ВСУ на уровне штабов бригад

Немецкие инструкторы могут взяться за обучение бойцов ВСУ на уровне штабов батальонов и бригад. Об этом сообщил начальник штаба планирования в минобороны Германии Кристиан Фройдинг, являющийся главным координатором немецкой военной помощи Украине.