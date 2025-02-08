«Ты мой»: Мизулина и SHAMAN обменялись нежностями перед поклонниками

Они опубликовали личное совместное фото, а под ним – признания В Сети разгорелась дискуссия вокруг совместного фото главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и популярного певца Ярослава Дронова (SHAMAN).
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