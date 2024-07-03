Запад ждет судьба СССР

При этом Россия не вкладывает миллиарды в идеологическое разрушение США. А США в СССР - вкладывали.

Элина Морозова

Фишка в том, что они не понимают психологию русского человека. Они судят по своим меркам. А из истории США мы знаем какие слои общества выходцев из Европы сформировали современный социум США. Поэтому то, что там сейчас происходит закономерно.