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Запад ждет судьба СССР

Запад ждет судьба СССР

КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ Учредитель телеканала "Царьград" КОЛЛАЖ ЗАПАД ЖДЁТ СУДЬБА СССР Мысль о сходстве современных США и СССР постепенно становится мейнстримом политического анализа.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
При этом Россия не вкладывает миллиарды в идеологическое разрушение США. А США в СССР - вкладывали.
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17 час.
Элина Морозова
Фишка  в том, что они не понимают психологию русского человека. Они судят по своим  меркам.  А из истории США  мы знаем какие слои  общества   выходцев из Европы   сформировали  современный социум США. Поэтому  то, что там сейчас происходит закономерно.
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13 час.

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