КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ Учредитель телеканала "Царьград" КОЛЛАЖ ЗАПАД ЖДЁТ СУДЬБА СССР Мысль о сходстве современных США и СССР постепенно становится мейнстримом политического анализа.
Запад ждет судьба СССР
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
При этом Россия не вкладывает миллиарды в идеологическое разрушение США. А США в СССР - вкладывали.
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17 час.
Элина Морозова
Фишка в том, что они не понимают психологию русского человека. Они судят по своим меркам. А из истории США мы знаем какие слои общества выходцев из Европы сформировали современный социум США. Поэтому то, что там сейчас происходит закономерно.
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13 час.
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