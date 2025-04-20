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США готовы признать Крым российским? Новый поворот в дипломатии Запада и Востока

США готовы признать Крым российским? Новый поворот в дипломатии Запада и Востока

США готовы признать Крым российским? Новый поворот в дипломатии Запада и Востока Ирина ВальковаВнезапная и в то же время ожидаемая новость потрясла международное сообщество: согласно данным агентства Bloomberg, Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках возможного широкомасштабного мирного соглашения между Москвой и Киевом.

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