США готовы признать Крым российским? Новый поворот в дипломатии Запада и Востока Ирина ВальковаВнезапная и в то же время ожидаемая новость потрясла международное сообщество: согласно данным агентства Bloomberg, Соединённые Штаты Америки рассматривают возможность признания Крыма российской территорией в рамках возможного широкомасштабного мирного соглашения между Москвой и Киевом.