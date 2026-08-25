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В Сеуле придумали, как развести потоки пешеходов: на тротуарах появились «скоростные» полосы

В Сеуле придумали, как развести потоки пешеходов: на тротуарах появились «скоростные» полосы

Южнокорейские мегаполисы нашли оригинальный способ борьбы с хаосом на переполненных тротуарах. Власти ввели цветовое зонирование для пешеходов, чтобы каждый мог передвигаться в комфортном для себя темпе, не создавая помех другим.

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