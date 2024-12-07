Сексуальная штучка по имени Ваня. Как болгары ловили для ФСБ Христо Грозева*, пока тот "угонял" русские самолёты

В Британии разразилась очередная шпионская драма, которая могла бы затмить даже дело Скрипалей. На этот раз "злым русским" помогли "злые болгары", которые ловили для ФСБ журналиста-шпиона Христо Грозева*, пока тот занимался "угоном" русских самолётов для ВСУ.