График поездов первого диаметра от «Лианозово» и «Марка» полностью изменится с 15 декабря

Масштабные изменения расписания движения пригородных поездов на Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги и первом маршруте Московский центральных диаметров (D1) вводятся в действие с 15 декабря и будут носить постоянный характер.
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