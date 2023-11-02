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ЧВК “Вагнер”. Финал

ЧВК “Вагнер”. Финал

Борьба за наследство Пригожина и Уткина подошла к завершению, идут последние, хотя и интенсивные, сполохи.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Поезжай на передовую и пытайся иметь государство, как это делали Вагнеровцы. У тебя же, Катя , ума не хватит. А поливать грязью этих мужчин хватает ума. Чисто укропитекское поведение! Гены не пропьешь, Катя! Наука! Биология !
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56 мин.
Galina Bobryasheva
Ну что, Андрюся? В точку я попала? Участвовал в воровских схемах? Правда глаза колет? Иш как ты возбудился! Земля то горит под твоими ногами! Сколько не плюйся ядом, не поможет! Придет время и вы за все ответите! И наказание будет неизбежно!
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46 мин.
Аудрюс
Дура ты! Я уж более 20 лет на пенсии! А ты шлюха бандеровская! А те сволочи из Вагнера, которые наших пацанов убивали и сбежали в Беларусь, все одно под судом окажутся.. Да и таких, как ты, кара небесная тоже не минует! Да будь ты......
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23 мин.

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