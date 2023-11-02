ЧВК “Вагнер”. Финал

Galina Bobryasheva Поезжай на передовую и пытайся иметь государство, как это делали Вагнеровцы. У тебя же, Катя , ума не хватит. А поливать грязью этих мужчин хватает ума. Чисто укропитекское поведение! Гены не пропьешь, Катя! Наука! Биология !

Galina Bobryasheva Ну что, Андрюся? В точку я попала? Участвовал в воровских схемах? Правда глаза колет? Иш как ты возбудился! Земля то горит под твоими ногами! Сколько не плюйся ядом, не поможет! Придет время и вы за все ответите! И наказание будет неизбежно!