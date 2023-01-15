Арестовича раскритиковали за слова о падении украинской ПВО на дом в Днепре

Служба безопасности Украины и контрразведка обязаны отреагировать на заявления советника офиса президента страны Алексея Арестовича о том, что на дом в Днепре упала сбитая ВСУ ракета, заявил мэр города Борис Филатов, слова которого приводит РБК.