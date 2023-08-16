Военное обозрение

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Украинские военные пожаловались Зеленскому на российские дроны «Ланцет» и «Орлан»

Украинские военные пожаловались Зеленскому на российские дроны «Ланцет» и «Орлан»

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" стали буквально проклятьем украинской армии, поражая не только бронетехнику, но и артиллерию, средства ПВО и РЛС.

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Олег Голубев
Почему американцы не дают свои танки и самолёты? Боятся показать их слабые места.
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