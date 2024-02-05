Самыми крупными должниками «Молдовагаз» являются ТЭЦ-Норд и ЖДМ

Кроме «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», самыми крупными дебиторами «Молдовагаз» являются расположенная в Бельцах ТЭЦ-Норд (речь идет о поставках прошлого года) и госпредприятие «Железная дорога Молдовы».
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