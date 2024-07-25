Аляска вооружается до зубов, США готовятся к битве за Арктику с Россией: чем ответит Москва

Министерство обороны США обновило стратегию по Арктике. В опубликованном Пентагоном документе сказано, что Вашингтон рассматривает эту территорию как регион стратегического противостояния, особенно сильно его беспокоит активность России и Китая вблизи Аляски.
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