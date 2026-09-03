Капитана столкнувшегося с сухогрузом танкера арестовали в Стамбуле

РЕН ТВ Суд в стамбульском районе Силиври 3 сентября принял решение об аресте капитана танкера Alsu и его третьего помощника, которые находились на судне в момент столкновения в Мраморном море с сухогрузом Tugberk İmamoglu.
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