«Перемирие по-киевски» оказалось фальшивкой: главная новость СВО 5 сентября

Украина в очередной раз продемонстрировала двойную игру: накануне официально заявила о прекращении огня до 8 сентября, но уже через несколько часов появилась информация об отмене этого распоряжения.
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