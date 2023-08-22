Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Сергей Шубенков: «На Западе спортсмены даже не знают, где Украина находится, поэтому от них провокаций ждать не стоит. А от украинцев, к сожалению, да»

– В прошлом году вы сказали, что, может быть, в тот момент наше присутствие на международных соревнованиях было бы действительно нежелательно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх