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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Серлота 18 очков за покер «Сосьедаду». Форварда «Атлетико» выбрали 4% игроков

Все 4 мяча по ходу 1-го тайма забил Александр Серлот, на это у него ушло всего 23 минуты – это самый быстрый покер в истории турнира.

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