Байден приготовился к «жесткому разговору» с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден намерен провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.
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